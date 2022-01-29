Вингер «Вулверхэмптона» Адама Траоре официально завершил переход в стан «Барселоны». Испанец вернулся в родной клуб на правах аренды.

Каталонцы презентовали футболиста в своих социальных сетях. На видео Траоре листает фото со времен своих выступлений за академию местного гранда, Ла Масию, после чего позирует на фоне офиса «сине-гранатовых». Он пробудет в «Барселоне» до конца сезона, после чего руководство сможет активировать право выкупа за 30 миллионов евро, которое не является обязательным.

При этом, стороны уже обсудили детали 5-летнего контракта на случай, если полноценная сделка все же состоится через шесть месяцев.