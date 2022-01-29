«Арсенал» ищет форварда и в последние дни зимнего трансферного окна может подписать Александра Исака из «Реала Сосьедад». Журналист Экрем Конур написал на своей страничке в «Твиттере» о том, что 22-летний швед был замечен в Лондоне. Предполагается, что футболист прибыл в столицу Англии на переговоры с «канонирами».

В сезоне 2021/2022 Александр Исак провёл за «Реал Сосьедад» во всех соревнованиях 25 матчей. Нападающий записал на свой счёт восемь голов и два результативных паса на партнёров.

Добавим, что специалисты портала transfermarkt оценивают Александра Исака в 40 миллионов евро.