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​Исак замечен в Лондоне – он может перейти в «Арсенал» слухи

29 Января 2022 • 21:45 Комментировать

«Арсенал» ищет форварда и в последние дни зимнего трансферного окна может подписать Александра Исака из «Реала Сосьедад». Журналист Экрем Конур написал на своей страничке в «Твиттере» о том, что 22-летний швед был замечен в Лондоне. Предполагается, что футболист прибыл в столицу Англии на переговоры с «канонирами».

В сезоне 2021/2022 Александр Исак провёл за «Реал Сосьедад» во всех соревнованиях 25 матчей. Нападающий записал на свой счёт восемь голов и два результативных паса на партнёров.

Добавим, что специалисты портала transfermarkt оценивают Александра Исака в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсенал Лондон Александр Исак трансферы футбола - зима 2022
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