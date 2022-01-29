Минамино намерен покинуть «Ливерпуль» в случае прихода Луиса Диаса

Японский форвард «Ливерпуля» Такуми Минамино обеспокоен перспективой появления в составе мерсисайдцев колумбийского нападающего Луиса Диаса. В таком случае Минамино намерен искать себе новое рабочее место, тем более, что у него уже есть предложение. Итальянский репортер Фабрицио Романо опубликовал в своем «Твиттере» сообщение о том, что услуги Минамино интересны «Лидсу».

Трансферная стоимость японца, согласно данным приложения Transfermarkt, составляет двенадцать миллионов евро. В 2020 году он перебрался в стан «красных» из «РБ Зальцбурга», но сумма была скромнее - 8,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне АПЛ на его счету два гола.