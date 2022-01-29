Трансфер Гимараэша из «Лиона» в «Ньюкасл» завершён, клуб готовит официальное заявление

«Лион» и «Ньюкасл» закончили оформление сделки по трансферу полузащитника Бруну Гимараэша. В ближайшие часы английский клуб официально объявит о приобретении бразильского футболиста.

Журналист Фабрицио Романо у себя в «Твиттере» написал, что игрок в обед субботы поставил свою подпись под контрактом с «сороками». Также Гимараэш успешно прошел первое медицинское обследование, еще одно, менее детальное, запланировано на утро воскресенья.

Трудовой договор с «Ньюкаслом» рассчитан до лета 2026 года. «Лион» получит за переход своего хавбека 40 миллионов евро сразу плюс восемь миллионов различными бонусами. Отметим, что ранее интерес к Гимараэшу проявлял еще «Арсенал».