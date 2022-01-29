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​Моуринью не получит Джаку зимой слухи

29 Января 2022 • 19:59 Комментировать

Рулевой «Ромы» Жозе Моуринью является большим поклонником швейцарского полузащитника Гранита Джаки. Тем не менее, португальский специалист не получит этого футболиста в зимнее трансферное окно. Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо, Джака не покинет «Арсенал» до конца января.

Судя по всему, Жозе Моуринью если и может рассчитывать на усиление «Ромы» в виде трансфера Гранита Джаки, то только будущим летом.

В сезоне 2021/2022 29-летний Гранит Джака провёл за «Арсенал» во всех соревнованиях 13 матчей. На счету полузащитника один голевой пас на партнёра.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Арсенал Лондон Гранит Джака трансферы футбола - зима 2022
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