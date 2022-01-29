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​Бывший директор «Тоттенхэма»: «Леви ничего не понимает в футболе»

29 Января 2022 • 19:44 Комментировать

Фрэнк Арнесен, который работал футбольным директором «Тоттенхэма» в 2004-2005 годах, высказался о президенте клуба Даниэле Леви.

«Есть клубы, владельцы которых очень практичны и хотят участвовать в переговорах. Например, «Тоттенхэм». У Леви очень хорошо получается вести переговоры. Но он ничего не понимает в футболе и не вмешивается в вопросы о том, кто нужен клубу – левый защитник или правый вингер. Это он доверяет тренеру и спортивному директору», - рассказала Арнесен The Athletic.

Стоит сказать, что фанаты «Тоттенхэма» часто критикуют Даниэля Леви за скупердяйскую политику. «Шпоры» почти не делают дорогостоящие трансферы. Как следствие, последний свой трофей на сегодняшний день «Тоттенхэм» завоёвывал ещё в 2008 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Даниэль Леви
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