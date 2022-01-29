Несмотря на смазанную первую половину сезона в исполнении «Манчестер Юнайтед», полузащитник команды Бруну Фернандеш поделился амбициозными планами на весенний отрезок. По словам португальца, «МЮ» все еще может рассчитывать на трофеи.

«Мне неважно, что там люди говорят о наших выступлениях. Лично я до сих пор считаю, что у нас есть шанс выиграть Лигу чемпионов и Кубок Англии. Мы должны верить в это. У нас есть все необходимое для достижения успеха», - цитирует Фернандеша издание The Mirror.

Напомним, что в 1/8 финала Лиги чемпионов манкунианцами придется встретиться с «Атлетико». Что касается Кубка страны, то следующим соперником «Юнайтед» будет «Миддлсбро».