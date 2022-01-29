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Бруну Фернандеш: «Я считаю, что у «МЮ» есть шансы выиграть Лигу чемпионов и Кубок Англии» слухи

29 Января 2022 • 19:13 Комментировать (2)

Несмотря на смазанную первую половину сезона в исполнении «Манчестер Юнайтед», полузащитник команды Бруну Фернандеш поделился амбициозными планами на весенний отрезок. По словам португальца, «МЮ» все еще может рассчитывать на трофеи.

«Мне неважно, что там люди говорят о наших выступлениях. Лично я до сих пор считаю, что у нас есть шанс выиграть Лигу чемпионов и Кубок Англии. Мы должны верить в это. У нас есть все необходимое для достижения успеха», - цитирует Фернандеша издание The Mirror.

Напомним, что в 1/8 финала Лиги чемпионов манкунианцами придется встретиться с «Атлетико». Что касается Кубка страны, то следующим соперником «Юнайтед» будет «Миддлсбро».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
29 Января 2022 в 19:50
И все это будет в воскресенье... Factos... А-ха-ха-ха...
id152079006
29 Января 2022 в 19:26
Бруно, тебе пора заказывать машинку для закатывания губ! Размечтался, блин...
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