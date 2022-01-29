Защитник Лоран Косельни покидает «Бордо» после конфликта, случившегося недавно с руководством клуба. Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию, о чем будет официально объявлено в скором будущем, передает RMC Sport.

На место француза уже найдена замена – до конца трансферного окна пополнить ряды команды должен представитель «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс, который за последние два года лишь трижды выходил на поле в футболке манкунианцев. Подобными сведениями поделились журналисты L’Equipe, прогнозируя завершения сделки до конца выходных.

Напомним, что Джонс пропустил длительный отрезок времени из-за травмы колена, которая стала для него хронической.