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«Ливерпуль» согласовал детали личного контракта с Луисом Диасом, трансфер близок к завершению слухи

29 Января 2022 • 17:13 Комментировать
Порту
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Маритиму
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Колумбийский вингер «Порту» Луис Диас в шаге от перехода в «Ливерпуль» в последние дни зимнего трансферного окна. Стороны уже уладили все детали сделки, а на данный момент идут последние приготовления к официальному заявлению.

По информации журналиста Фабрицио Романо, мерсисайдцы согласовали с футболистом детали 5-летнего трудового договора. Что касается финансовой составляющей, то клубы ранее договорились о сумме в 60 милллионов евро с учетом различных возможных бонусов.

По предварительным данным, Диас станет игроком «Ливерпуля» до конца дня субботы. В текущем сезоне колумбиец записал на свой счет 16 голов и шесть ассистов в 28 матчах за «Порту» во всех турнирах.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Порту Луис Диас трансферы футбола - зима 2022
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