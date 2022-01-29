Колумбийский вингер «Порту» Луис Диас в шаге от перехода в «Ливерпуль» в последние дни зимнего трансферного окна. Стороны уже уладили все детали сделки, а на данный момент идут последние приготовления к официальному заявлению.

По информации журналиста Фабрицио Романо, мерсисайдцы согласовали с футболистом детали 5-летнего трудового договора. Что касается финансовой составляющей, то клубы ранее договорились о сумме в 60 милллионов евро с учетом различных возможных бонусов.

По предварительным данным, Диас станет игроком «Ливерпуля» до конца дня субботы. В текущем сезоне колумбиец записал на свой счет 16 голов и шесть ассистов в 28 матчах за «Порту» во всех турнирах.