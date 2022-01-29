Салах может сменить «Ливерпуль» на другой топ-клуб АПЛ

Руководство лондонского «Челси» заинтересовано в возвращении на «Стэмфорд Бридж» египетского нападающего Мохамеда Салаха, ныне выступающего за «Ливерпуль».

Согласно информации 90min, «пенсионеры» внимательно следят за ситуацией звездного форварда в мерсисайдском клубе. «Красные» до сих пор не договорились с игроком о продлении трудового договора, истекающего летом 2023 года. Этим намерен воспользоваться «Челси», который готов предложить африканцу долгосрочное соглашение.

Если «Ливерпуль» так и не договорится с Мохамедом, то может продать его летом. Трансферная стоимость форварда оценивается в 100 миллионов евро.