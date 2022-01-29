«Валенсия» хочет арендовать полузащитника «Тоттенхэма»

20-летний испанец Бриан Хиль может покинуть лондонский «Тоттенхэм» и продолжить карьеру у себя на родине. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте авторитетного инсайдера Фабрицио Романо.

Журналист информирует о серьезном интересе к полузащитнику со стороны «Валенсии». «Летучие мыши» планируют арендовать Хиля до окончания нынешнего сезона. Испанцы уже сделали предложение и ждут ответа английской стороны.

Бриан пополнил ряды «шпор» летом прошлого года, перебравшись из «Севильи». В нынешнем сезоне Хиль сыграл 19 матчей и сделал одну голевую передачу.