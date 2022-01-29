Аутсайдер АПЛ хочет подписать Морату, которым интересуется «Барселона»

Форвард Альваро Мората, который является приоритетной трансферной целью каталонской «Барселоны», может отправиться из туринского «Ювентуса» в английскую Премьер-лигу.

По информации портала Goal, в трансфере нападающего сборной Испании заинтересован «Ньюкасл», борющийся за выживание. Несмотря на свое турнирной положение, «сороки» обладают серьезными деньгами после прихода новых владельцев. Благодаря этому клуб может предложить Морате контракт на выгодных финансовых условиях.

Ранее сообщалось, что «Юве» не отпустит Альваро, если не подпишет ему замену. Однако накануне ряды туринского клуба пополнил Душан Влахович. После этого перехода «старая синьора» может изменить свою позицию и отпустить испанца.