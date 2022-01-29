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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Испанские гранды нацелились на защитника «Челси»

29 Января 2022 • 10:10 Комментировать

Латераль лондонского «Челси» Сесар Аспилкуэта, у которого истекающий контракт с английским клубом, попал в сферу интересов еще одного испанского гранда.

Как информирует портал Goal, 32-летний защитник находится в шорт-листе мадридского «Реала». «Королевский» клуб готов посоперничать за опытного футболиста с каталонской «Барселоной», ранее заявившей об интересе к игроку. Оба испанских топ-клуба нацелены на Аспиликуэту, которого можно заполучить совершенно бесплатно в конце сезона.

Сесар защищает цвета «пенсионеров» с 2012 года. В этом сезоне на его счету два ассиста в 17 поединках Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Сесар Аспиликуэта
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