Испанские гранды нацелились на защитника «Челси»

Латераль лондонского «Челси» Сесар Аспилкуэта, у которого истекающий контракт с английским клубом, попал в сферу интересов еще одного испанского гранда.

Как информирует портал Goal, 32-летний защитник находится в шорт-листе мадридского «Реала». «Королевский» клуб готов посоперничать за опытного футболиста с каталонской «Барселоной», ранее заявившей об интересе к игроку. Оба испанских топ-клуба нацелены на Аспиликуэту, которого можно заполучить совершенно бесплатно в конце сезона.

Сесар защищает цвета «пенсионеров» с 2012 года. В этом сезоне на его счету два ассиста в 17 поединках Премьер-лиги.