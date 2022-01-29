Роналду раскрыл секрет своего футбольного долголетия

Звездный форвард «МЮ» Криштиану Роналду во время выступления на Всемирной выставке в Дубае объяснил, как ему удается оставаться в отличной физической форме.

«Здоровье важнее всего. Мне скоро исполнится 37, однако я по-прежнему выхожу на футбольное поле. Мне это удается благодаря уходу за своим телом, я берегу его. Дело абсолютно не в возрасте, а в том, что ты даешь своему телу и разуму. Следуйте правильным примерам, слушайте своих родителей, учитесь. Все люди равны», - сказал 36-летний португалец.

Напомним, что во время выставки КриРо получил специальную награду за бомбардирские достижения.

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