Стал известен срок контракта Лэмпарда с «Эвертоном»

Бывший футболист лондонского «Челси» и сборной Англии Фрэнк Лэмпард в скором времени будет назначен главным тренером «Эвертона». Об этом посредством своего твиттер-аккаунта сообщил инсайдер Николо Скира.

Журналисту стало известно, что специалист провел переговоры с мерсисайдцами и договорился о подписании трудового договора. Срок действия контракта будет рассчитан до 2024 года. У руля «ирисок» Фрэнк заменит испанца Рафаэля Бенитеса, уволенного из-за неудовлетворительных результатов.

После 20 сыгранных матчей «Эвертон» с 19 очками занимает лишь 16-е место в таблице Премьер-лиги.