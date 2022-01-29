«Лион» согласовал аренду полузащитника «Тоттенхэма»

Переход полузащитника Джовани Ло Чельсо из лондонского «Тоттенхэма» во французский «Лион» практически согласован. Как сообщает Lequipe, «ткачи» договорились с английским клубом об аренде футболиста до конца текущего сезона.

В составе «Лиона» Ло Чельсо будет призван заменить Бруно Гимараеша, которого покупает «Ньюкасл». Французский клуб согласился выплачивать половину заработной платы Джовани. Также отмечается, что в соглашении не будет прописан пункт о возможном выкупе игрока.

В сезоне-2021/2022 25-летний аргентинский хавбек провел 19 поединков на клубном уровне, записав на свой счет один гол и две результативные передачи.