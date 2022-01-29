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Трансфер Луиса Диаса обойдется «Ливерпулю» в 60 миллионов евро

29 Января 2022 • 06:13 Комментировать
Ливерпуль
...
Лестер
1.28 6.10 9.50
10.02 22:45

Мы уже сообщали о том, что «Ливерпуль» нацелился на покупку колумбийского нападающего «Порту» Луиса Диаса. Сделка, как уточняет итальянский репортер Николо Скира, уже заключена, но футболист обойдется «Ливерпулю» несколько дороже - общая сумма выплат за него может достигнуть цифры в 60 миллионов евро, тогда как ранее приводилась сумма поскромнее - 40 миллионов евро. Однако 60 миллионов включают в себя не только основную часть выплат, но и всевозможные бонусы.

Соглашение будет подписано сроком на пять лет. «Ливерпуль» в борьбе за Диаса опередил «Тоттенхэм». В текущем сезоне на счету колумбийца уже 16 голов и шесть результативных передач в 28 проведенных матчах.

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Ливерпуль Порту Луис Диас Трансферы футбола - лето 2022
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ЛИВЕРПУЛЬ ЛЕСТЕР
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