Трансфер Луиса Диаса обойдется «Ливерпулю» в 60 миллионов евро

Мы уже сообщали о том, что «Ливерпуль» нацелился на покупку колумбийского нападающего «Порту» Луиса Диаса. Сделка, как уточняет итальянский репортер Николо Скира, уже заключена, но футболист обойдется «Ливерпулю» несколько дороже - общая сумма выплат за него может достигнуть цифры в 60 миллионов евро, тогда как ранее приводилась сумма поскромнее - 40 миллионов евро. Однако 60 миллионов включают в себя не только основную часть выплат, но и всевозможные бонусы.

Соглашение будет подписано сроком на пять лет. «Ливерпуль» в борьбе за Диаса опередил «Тоттенхэм». В текущем сезоне на счету колумбийца уже 16 голов и шесть результативных передач в 28 проведенных матчах.