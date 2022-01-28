Нападающий «Торино» Андреа Белотти, у которого летом истекает срок действия контракта с клубом, до сих пор не определился со своим будущим. Ранее итальянец отклонил предложение «Аль-Хиляля», а сейчас не согласился на переход в стан «Ньюкасла» по итогам сезона в качестве свободного агента.

Причина этому – желание футболиста защищать цвета «Милана». По информации местного издания Calciomercato, он все еще верит, что «россонери» выйдут с ним на связь. Примечательно, что в Англии Белотти предлагали огромную зарплату в размере восьми миллионов евро ежегодно.

В текущем сезоне 28-летний игрок забил всего два гола в десяти матчах внутреннего первенства. Его «Торино» располагается в середине турнирной таблицы Серии А.