«Ливерпуль» задумался о продаже Ориги

«Ливерпуль» готов рассматривать варианты с дальнейшим трудоустройством Дивока Ориги - бельгийского нападающего, чаще всего эффективно выходившего на замену в матчах команды Юргена Клоппа. В составе «Ливерпуля» Ориги выступает с 2014 года, перед этим он защищал цвета «Лилля».

В нынешнем сезоне он практически перестал появляться на поле, проведя лишь три матча в чемпионате. Правда, в них 26-летний Ориги забил два гола, что не так и плохо с учетом того, что он появляется обычно под конец матча.

В конце текущего сезона его контракт с «Ливерпулем» истекает, поэтому мерсисайдцы задумались о том, как поступать дальше, сообщает The Athletic.