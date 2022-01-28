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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» близок к покупке Диаса

28 Января 2022 • 18:57 Комментировать
Бёрнли
...
Ливерпуль
13.02 17:00

Английский «Ливерпуль» ещё на шаг приблизился к покупке полузащитника «Порту» Луиса Диаса. По сообщениям португальского журналиста Гонсалу Лопеша в «Твиттере», завтра представители «Ливерпуля» вылетят в Аргентину, где находится футболист, и завершат сделку.

Также отмечается, что Диаш подпишет контракт со своим клубом сроком на 4 с половиной года. Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован лондонский «Тоттенхэм».

Напомним, что трансфер Диаса обойдётся «Ливерпулю» в 40 миллионов евро. Также «Порту» получит дополнительные 25 миллионов в виде бонусов. Сейчас футболист находится в расположении сборной Колумбии в Аргентине.

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Ливерпуль Луис Диас
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БЁРНЛИ ЛИВЕРПУЛЬ
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