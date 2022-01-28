«Манчестер Сити» рассчитывает сохранить в своих рядах вингера Рахима Стерлинга. По данным ESPN, клуб возобновил переговоры с 27-летним футболистом о новом контракте. Действующее трудовое соглашение игрока рассчитано до конца сезона 2022/2023.

Стоит напомнить, что осенью Рахим Стерлинг заявлял о готовности принять новый вызов в другом клубе. Футболиста активно связывали с «Барселоной», но в итоге на «Камп Ноу» отправился Ферран Торрес.

Всего за «Манчестер Сити» во всех соревнования Рахим Стерлинг провёл 319 матчей. На счету вингера 123 гола и 89 результативных передач на партнёров.