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​«Манчестер Сити» возобновил переговоры со Стерлингом слухи

28 Января 2022 • 17:37 Комментировать

«Манчестер Сити» рассчитывает сохранить в своих рядах вингера Рахима Стерлинга. По данным ESPN, клуб возобновил переговоры с 27-летним футболистом о новом контракте. Действующее трудовое соглашение игрока рассчитано до конца сезона 2022/2023.

Стоит напомнить, что осенью Рахим Стерлинг заявлял о готовности принять новый вызов в другом клубе. Футболиста активно связывали с «Барселоной», но в итоге на «Камп Ноу» отправился Ферран Торрес.

Всего за «Манчестер Сити» во всех соревнования Рахим Стерлинг провёл 319 матчей. На счету вингера 123 гола и 89 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Рахим Стерлинг
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