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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Руни: «Я отказал «Эвертону»

28 Января 2022 • 16:42 Комментировать

«Эвертон» находится в поиске главного тренера после увольнения Рафаэля Бенитеса. Одним из кандидатов на вакантную должность был Уэйн Руни, который работает в «Дерби». Впрочем, молодой тренер отказал «ирискам».

«Эвертон» обращался к моему агенту и попросил пройти собеседование по поводу работы. Я отказался. Я верю, что стану тренером в Премьер-лиге, и что я готов к этому на 100%. Но сейчас у меня есть работа в «Дерби», которую я считаю важной», - слова Руни на своей страничке в «Твиттере» приводит журналист Саймон Стоун.

«Дерби» располагается в зоне вылета Чемпионшипа. Клуб испытывает финансовые трудности.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Уэйн Руни Дерби
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