​Руни: «Я отказал «Эвертону»

«Эвертон» находится в поиске главного тренера после увольнения Рафаэля Бенитеса. Одним из кандидатов на вакантную должность был Уэйн Руни, который работает в «Дерби». Впрочем, молодой тренер отказал «ирискам».

«Эвертон» обращался к моему агенту и попросил пройти собеседование по поводу работы. Я отказался. Я верю, что стану тренером в Премьер-лиге, и что я готов к этому на 100%. Но сейчас у меня есть работа в «Дерби», которую я считаю важной», - слова Руни на своей страничке в «Твиттере» приводит журналист Саймон Стоун.

«Дерби» располагается в зоне вылета Чемпионшипа. Клуб испытывает финансовые трудности.