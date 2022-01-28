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​Погба – главная цель «ПСЖ» на лето слухи

28 Января 2022 • 15:18 Комментировать

Слухи по поводу будущего полузащитника Поля Погба никуда не деваются. По данным L’Equipe, французский футболист является приоритетной целью «ПСЖ» на летнее трансферное окно. По данным источника, спортивный директор парижан Леонардо уже несколько раз общался по поводу Погба с его агентом Мино Райолой.

Напомним, что действующий контракт связывает Поля Погба с «Манчестер Юнайтед» до завершения текущего сезона. Таким образом, в летнее трансферное окно «ПСЖ» может подписать французского хавбека бесплатно.

В сезоне 2021/2022 Поль Погба провёл за «Манчестер Юнайтед» 13 матчей. На счету француза семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСЖ Поль Погба Трансферы футбола - лето 2022
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