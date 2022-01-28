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Криштиану Роналду рассказал, когда женится на Джорджине

28 Января 2022 • 12:47 Комментировать

Нападающий сборной Португалии и «МЮ» Криштиану Роналду специально для сервиса Netflix ответил на вопрос о возможной свадьбе со своей возлюбленной Джорджиной Родригес. Футболист уверен, что бракосочетание состоится, но пока не знает, когда именно.

«Я всегда говорю Джорджине, это произойдет, когда что-то щелкнет. Она меня прекрасно понимает. Возможно, это произойдет через год или полгода, а может и через месяц. Но я могу заверить на 100%, что свадьба будет», - заявил 36-летний игрок.

КриРо состоит в отношениях с Джорджиной с 2016 года. Пара вместе воспитывает общую дочку Алану Мартину, а также трех детей от суррогатных матерей.

Девушка Роналду рассказала, в чём состоит сложность отношений с Криштиану

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Джорджина Родригес
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