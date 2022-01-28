Как мы уже рассказывали, «Ливерпуль» готовит предложение по атакующему полузащитнику «Порту» Луису Диасу. Журналист и инсайдер Фабрицио Романо посредством своей странички в «Твиттере» поделился деталями предложения, которое мерсисайдцы направят португальским «драконам».

По данным источника, речь идёт о предложении по формуле «40+20+5». 40 миллионов евро в рамках этой сделки будут гарантированы «Порту, а ещё 25 миллионов евро будут заложены как бонусные выплаты. 20 из этих 25 миллионов бонусных выплат будут легкодостижимыми, а вот оставшиеся 5 миллионов называются труднодостижимыми.

В сезоне 2021/2022 Луис Диас забил 16 голов и отдал 6 голевых передач в 28 матчах за «Порту».