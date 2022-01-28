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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» готовит предложение по лидеру «Порту»

28 Января 2022 • 10:24 Комментировать

Колумбийский вингер Луис Диас, правами на которого владеет «Порту», является трансферной целью нескольких клубов АПЛ.

Как стало известно Sky Sports, интерес к игроку проявляет «Ливерпуль». Мерсисайдцы намерены опередить в споре за футболиста «МЮ» и лондонский «Тоттенхэм», предложивший 45 миллионов евро «драконам». «Красные» перебьют предложение «шпор» и выделят на покупку Диаса 54 миллиона.

Луис является одним из лидеров «Порту» в нынешнем сезоне. 25-летний колумбиец принял участие в 18 поединках Примейры, забил 14 голов и четыре раза ассистировал партнерам по команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Порту Луис Диас
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