Три клуба АПЛ поборются за Лингарда

Вингер «МЮ» Джесси Лингард еще может успеть сменить клубную прописку до закрытия январского трансферного окна. По информации Manchester Evening News, атакующий полузащитник находится в сфере интересов сразу трех английских клубов.

В борьбе за игрока сойдутся бирмингемская «Астон Вилла», «Лестер» и «Эвертон». Эти клубы следят за ситуацией Джесси и готовы сделать ему предложение. Трансферная стоимость Лингарда оценивается в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии вингер отметился двумя забитыми мячами в девяти сыгранных встречах.