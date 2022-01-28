Прошлым летом Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» после паузы длиной в 12 лет. Несмотря на камбэк звёздного футболиста, дела «красных дьяволов» складываются не лучшим образом. Поговаривают, что Роналду недоволен низкими стандартами в клубе и может уйти по завершению сезона, если манкунианцы останутся без билета в Лигу чемпионов.

Между тем, появилась информация о возможном возвращении Криштиану Роналду в «Реал». Как сообщает The Sun, ссылаясь на информацию из Испании, португальский форвард уже попросил своего агента Жорже Мендеша связаться с президентом «сливочных» Флорентино Пересом и обсудить возможность такого варианта.

Напомним, что цвета «Реала» Криштиану Роналду защищал с 2009 по 2018 год.