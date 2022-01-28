Полузащитник Бруно Гимараэс приближается к переходу из «Лиона» в «Ньюкасл». Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо, на сегодня, 28 января, запланировано медицинское обследование 24-летнего футболиста. Оно пройдёт в Белу-Оризонти, куда прилетит представитель английского клуба.

Бруно Гимараэс выступает за «Лион» уже два года. За это время полузащитник провёл во всех соревнованиях 71 матч. На его счету три гола и восемь результативных передач на партнёров.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Бруно Гимараэса в 30 миллионов евро.