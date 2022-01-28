«Арсенал» нашёл две альтернативы Влаховичу

Лондонский «Арсенал» не смог выиграть борьбу за сербского бомбардира Душана Влаховича, сделавшего выбор в пользу туринского «Ювентуса». В связи с этим «канониры» обратили свой взор на альтернативные варианты.

Как сообщается в твиттер-аккаунте журналиста Руди Галетти, руководство английского клуба рассматривает кандидатуры двух нападающих. Речь идет о Доминике Калверт-Льюине («Эвертон») и Джонатане Дэвиде («Лилль»).

Напомним, что «Арсенал» подыскивает замену габонцу Пьеру-Эмерику Обамеянгу, которого боссы клуба решили продать из-за нарушения дисциплины.