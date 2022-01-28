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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» нашёл две альтернативы Влаховичу

28 Января 2022 • 08:32 Комментировать

Лондонский «Арсенал» не смог выиграть борьбу за сербского бомбардира Душана Влаховича, сделавшего выбор в пользу туринского «Ювентуса». В связи с этим «канониры» обратили свой взор на альтернативные варианты.

Как сообщается в твиттер-аккаунте журналиста Руди Галетти, руководство английского клуба рассматривает кандидатуры двух нападающих. Речь идет о Доминике Калверт-Льюине («Эвертон») и Джонатане Дэвиде («Лилль»).

Напомним, что «Арсенал» подыскивает замену габонцу Пьеру-Эмерику Обамеянгу, которого боссы клуба решили продать из-за нарушения дисциплины.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Доминик Калверт-Льюин Джонатан Дэвид
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