«Арсенал» нашёл замену Лено

Лондонский «Арсенал» на фоне слухов об уходе немца Бернда Лено подыскивает нового голкипера. Как сообщил в твиттер-аккаунте инсайдер Фабрицио Романо, в поле зрения английского клуба попал страж ворот из МЛС Мэтью Тёрнер, выступающий за «Нью-Ингленд Революшн».

По данным источника, стороны уже провели переговоры и согласовали детали сделки. Трансфер Тёрнера обойдется «канонирам» в семь миллионов евро. Три миллиона будут указаны в качестве бонусов.

В свою очередь голкипер уже договорился об условиях личного трудового соглашения с «Арсеналом».