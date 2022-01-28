«ПСЖ» близок к аренде игрока «Тоттенхэма»

Лондонский «Тоттенхэм» может отправить полузащитника Танги Ндомбеле в аренду. Главным претендентом на футболиста считается французский «ПСЖ».

Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, парижский топ-клуб рассчитывает арендовать игрока до завершения сезона-2021/2022. При этом английская сторона желает, чтобы «ПСЖ» взял на себя заработную плату футболиста.

Переговоры находятся на продвинутой стадии. В скором времени ожидается официальное оформление сделки.

В текущем сезоне Ндомбеле провел девять матчей в Премьер-лиге, забил гол и сделал результативную передачу.