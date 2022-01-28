Нападающий Пауло Дибала может переехать из Италии в Англию. Как сообщает на своих страницах Tuttomercatoweb, с «Ювентусом» по поводу возможного трансфера аргентинца уже связался «Ливерпуль». Мерсисайдцы хотят извлечь выгоду из сложившейся у игрока ситуации. Как известно, действующий контракт Дибалы рассчитан до конца текущего сезона, и у сторон возникли разногласия по поводу его пролонгации.

В сезоне 2021/2022 28-летний Пауло Дибала провёл за «Ювентус» 23 матча в различных соревнованиях. На счету аргентинского нападающего 11 забитых голов и 4 результативных паса на партнёров.