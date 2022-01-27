«Ливерпуль» получает предложения по Минамино

Японский нападающий «Ливерпуля» Такуми Минамино может покинуть клуб до конца трансферного окна. «Красные» уже отклонили первоначальные предложения «Монако» и «Лидса» по футболисту, об этом сообщает Skysports.

В этом сезоне японец провел 18 матчей, но только 6 из них он начинал в стартовом составе. Сам футболист не против покинуть команду, так как хочет больше игрового времени. В то же время «Ливерпуль» не хочет отпускать своего форварда, так как клуб до сих пор участвует в 4 соревнованиях, и ему еще предстоит сыграть много матчей до конца сезона.

Руководство клуба заверило потенциальных покупателей в том, что если Минамино покинет команду, то только за большие деньги.