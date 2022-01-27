«Тоттенхэм» надеется, что сможет подписать нападающего в виде игрока «Порту» и сборной Колумбии Луиса Диаса, но «шпоры» ограничены во времени, так как трансферное окно закрывается в понедельник.

Переговоры стартовали в начале недели, и, по данным английских СМИ, «Тоттенхэм» готов вложить в трансфер 55 миллионов евро. Коллеги из Португалии заявляли о 44 миллионах евро и о готовности английской стороны добавить 10 миллионов, если Диас добьётся определённых успехов в Лондоне.

В текущем сезоне 25-летний колумбиец провёл 27 игр, в которых 16 раз забивал и 6 раз отдавал голевые передачи.

Напоминаем, что среди целей «Тоттенхэма» до закрытия трансферного окна записаны продажи Деле Алли, Тангай Ндомбеле и Джовани Ло Чельсо.