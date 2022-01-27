АПЛ объявила номинантов на звание лучшего тренера января

Английская Премьер-лига огласила список тренеров, которые были номинированы на звание лучшего в январе. Среди претендентов на награду числятся: Хосеп Гвардиола, Бруну Лаже, Юрген Клопп и Дин Смит.

Отметим, что единственным тренером со стопроцентной статистикой в январе является наставник «Вулверхэмптона» Бруну Лаже – у португальского специалиста 3 победы в 3 матчах. У Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолы по 3 победы и одной ничьей, а Дин Смит из аутсайдера «Норвича» может похвастаться лишь двумя победами.

Сейчас в чемпионате Англии действует небольшая зимняя пауза, которая будет продолжаться до 8 февраля.