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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

АПЛ объявила номинантов на звание лучшего тренера января

27 Января 2022 • 17:04 Комментировать

Английская Премьер-лига огласила список тренеров, которые были номинированы на звание лучшего в январе. Среди претендентов на награду числятся: Хосеп Гвардиола, Бруну Лаже, Юрген Клопп и Дин Смит.

Отметим, что единственным тренером со стопроцентной статистикой в январе является наставник  «Вулверхэмптона» Бруну Лаже – у португальского специалиста 3 победы в 3 матчах. У Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолы по 3 победы и одной ничьей, а Дин Смит из аутсайдера «Норвича» может похвастаться лишь двумя победами.

Сейчас в чемпионате Англии действует небольшая зимняя пауза, которая будет продолжаться до 8 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Хосеп Гвардиола Юрген Клопп Апл Дин Смит Бруну Лаже
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