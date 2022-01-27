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​Роналду жаловался на transfermarkt из-за своей оценочной стоимости

27 Января 2022 • 15:25 Комментировать

Портал transfermarkt имеет серьёзный вес в футбольном мире. Именно к данным этого портала болельщики, журналисты и даже агенты нередко обращаются за данными по оценочной стоимости того или иного футболиста. Однажды Криштиану Роналду оказался недоволен суммой, в которую его оценил transfermarkt. Кристиан Шварц, один из сотрудников портала, дал комментарий на этот счёт для The Athletic.

«Как-то мы разместили в «Инстаграме» список из 10 самых дорогих игроков в возрасте от 33 лет и старше. Криштиану Роналду был на первом месте, но он считал, что стоит гораздо больше. Сначала он отправил сообщение нашим коллегам в соцсетях. Они объяснили, как формируется его оценочная цена. Между Роналду и вторым игроком в рейтинге была разница в 30 или 50 миллионов, но он все равно послал несколько смайликов и отправил нас в чёрный список», - сказал Шварц.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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