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«Манчестер Сити» предлагает контракт звёздному нападающему «Ювентуса»

27 Января 2022 • 12:37 Комментировать

Форвард Пауло Дибала может покинуть туринский «Ювентус» летом, если так и не договорится со «старой синьорой» о новом трудовом соглашении.

У аргентинского нападающего появился еще один заманчивый вариант трудоустройства на Туманном Альбионе, сообщает Gazzetta dello Sport. Интерес к Пауло проявляет «Манчестер Сити». «Горожане» готовы предложить Дибале выгодный контракт с окладом в размере десяти миллионов евро в год. В подписании аргентинца лично заинтересован наставник «Сити» Хосеп Гвардиола.

Ранее сообщалось о переговорах Дибалы с «Ливерпулем». Игрок якобы дал предварительное согласие касательно трансфера.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Сити Пауло Дибала
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