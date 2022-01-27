Тухель рассказал, как относится к Усману Дембеле

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель поделился мнением о нападающем «Барселоны» Усмане Дембеле, от которого желает избавиться каталонский клуб.

«Усман – великолепный игрок. Мне очень повезло поработать с ним в Дортмунде. Это был отличный год. После этого я перешел в другую команду, и Дембеле тоже решил двигаться дальше. Мы хорошо общаемся и иногда пересекаемся», - передает слова немецкого специалиста газета Marca.

Напомним, что «сине-гранатовые» решили продать Дембеле, поскольку игрок не хочет продлевать контракт на предложенных клубом условиях.

Договор 24-летнего француза с «Барсой» истекает в конце июня.