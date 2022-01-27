Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тухель рассказал, как относится к Усману Дембеле

27 Января 2022 • 09:15 Комментировать

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель поделился мнением о нападающем «Барселоны» Усмане Дембеле, от которого желает избавиться каталонский клуб.

«Усман – великолепный игрок. Мне очень повезло поработать с ним в Дортмунде. Это был отличный год. После этого я перешел в другую команду, и Дембеле тоже решил двигаться дальше. Мы хорошо общаемся и иногда пересекаемся», - передает слова немецкого специалиста газета Marca.

Напомним, что «сине-гранатовые» решили продать Дембеле, поскольку игрок не хочет продлевать контракт на предложенных клубом условиях.

Договор 24-летнего француза с «Барсой» истекает в конце июня.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Томас Тухель Усман Дембеле
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Января
09:15 · Англия. Премьер-лига
Тухель рассказал, как относится к Усману Дембеле
08:58 · Англия. Премьер-лига
«Зверь»: де Хеа отреагировал на камбэк Даниила Медведева
08:46 · Англия. Премьер-лига
Дибала готов перейти в английский топ-клуб
08:40 · Англия. Премьер-лига
Два клуба АПЛ нацелились на звёздного форварда «Баварии» 1
08:34 · Англия. Премьер-лига
Пулишич рассказал, что его не устраивает в «Челси»
05:35 · Англия. Премьер-лига
Бывший партнёр Балотелли по «МС»: «Штрафы бесполезны, они ничему не учат его»
04:43 · Англия. Премьер-лига
Некоторые из игроков «Челси» недовольны методиками Тухеля
00:53 · Англия. Премьер-лига
Роналду заинтриговал своих подписчиком фото с голым торсом и загадочным вопросом 3 фото
00:04 · Англия. Премьер-лига
Мончи - о Марсьяле: «Это была очень сложная операция» 1
26 Января
23:03 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и УЕФА расследуют деятельность Терри 1
22:41 · Англия. Премьер-лига
Экс-футболист «Челси»: «Только Моуринью произвёл больший эффект, чем Тухель»
22:22 · Англия. Премьер-лига
«Уотфорд» подписал Калу официально
22:05 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» договорился с «Валенсией» по Вассу
21:30 · Англия. Премьер-лига
Филлипс может покинуть «Ливерпуль»
19:16 · Англия. Премьер-лига
После неудачи с Влаховичем, «Арсенал» и «Ньюкасл» нацелились на Осимхена
Все новости
Рекомендуем