«Зверь»: де Хеа отреагировал на камбэк Даниила Медведева

Страж ворот сборной Испании и «МЮ» Давид де Хеа не оставил без внимания камбэк российского теннисиста Даниила Медведева на Открытом чемпионате Австралии. 25-летний игрок, уступая по сетам 0:2, сумел найти в себе силы и переломить ход поединка против представителя Канады Феликса Оже-Альяссима. Медведев сумел выиграть три партии подряд и шагнул в 1/2 финала.

«Зверь», - оставил комментарий испанский голкипер под постом в инстаграм-аккаунте Медведева.

Добавим, что за путевку в финал турнира Даниил поборется с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, посеянным под четвертым номером.