Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Дибала готов перейти в английский топ-клуб

27 Января 2022 • 08:46 Комментировать

Аргентинский нападающий Пауло Дибала, который до сих пор не смог согласовать новый трудовой договор с туринским «Ювентусом», может покинуть Италию. У футболиста появился заманчивый вариант продолжения карьеры в английском чемпионате.

По информации в твиттер-аккаунте журналиста Танкреди Палмери, в подписании Дибалы заинтересован «Ливерпуль». Мерсисайдцы уже контактировали с аргентинцем. В ходе переговоров Пауло дал согласие на переезд в Ливерпуль.

Аргентинец может перебраться в английский клуб бесплатно по окончании нынешнего сезона. Его контракт со «старой синьорой» истекает в июне.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Пауло Дибала
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Января
09:15 · Англия. Премьер-лига
Тухель рассказал, как относится к Усману Дембеле
08:58 · Англия. Премьер-лига
«Зверь»: де Хеа отреагировал на камбэк Даниила Медведева
08:46 · Англия. Премьер-лига
Дибала готов перейти в английский топ-клуб
08:40 · Англия. Премьер-лига
Два клуба АПЛ нацелились на звёздного форварда «Баварии» 1
08:34 · Англия. Премьер-лига
Пулишич рассказал, что его не устраивает в «Челси»
05:35 · Англия. Премьер-лига
Бывший партнёр Балотелли по «МС»: «Штрафы бесполезны, они ничему не учат его»
04:43 · Англия. Премьер-лига
Некоторые из игроков «Челси» недовольны методиками Тухеля
00:53 · Англия. Премьер-лига
Роналду заинтриговал своих подписчиком фото с голым торсом и загадочным вопросом 3 фото
00:04 · Англия. Премьер-лига
Мончи - о Марсьяле: «Это была очень сложная операция» 1
26 Января
23:03 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и УЕФА расследуют деятельность Терри 1
22:41 · Англия. Премьер-лига
Экс-футболист «Челси»: «Только Моуринью произвёл больший эффект, чем Тухель»
22:22 · Англия. Премьер-лига
«Уотфорд» подписал Калу официально
22:05 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» договорился с «Валенсией» по Вассу
21:30 · Англия. Премьер-лига
Филлипс может покинуть «Ливерпуль»
19:16 · Англия. Премьер-лига
После неудачи с Влаховичем, «Арсенал» и «Ньюкасл» нацелились на Осимхена
Все новости
Рекомендуем