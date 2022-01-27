Дибала готов перейти в английский топ-клуб

Аргентинский нападающий Пауло Дибала, который до сих пор не смог согласовать новый трудовой договор с туринским «Ювентусом», может покинуть Италию. У футболиста появился заманчивый вариант продолжения карьеры в английском чемпионате.

По информации в твиттер-аккаунте журналиста Танкреди Палмери, в подписании Дибалы заинтересован «Ливерпуль». Мерсисайдцы уже контактировали с аргентинцем. В ходе переговоров Пауло дал согласие на переезд в Ливерпуль.

Аргентинец может перебраться в английский клуб бесплатно по окончании нынешнего сезона. Его контракт со «старой синьорой» истекает в июне.