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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Два клуба АПЛ нацелились на звёздного форварда «Баварии»

27 Января 2022 • 08:40 Комментировать (1)

Ветеран мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер может на закате карьеры попробовать свои силы в другом чемпионате. Нападающий, который долгое время защищает цвета немецкого гранда, имеет варианты трудоустройства на Туманном Альбионе.

По данным инсайдера Кристиана Фалька, подписать 32-летнего нападающего рассчитывают «Эвертон» и «Ньюкасл». Трансферная стоимость Томаса оценивается в 25 миллионов евро, а его трудовое соглашение с «Баварией» истекает летом 2023 года.

В составе мюнхенского коллектива нападающий выступает с 2009 года. В текущем розыгрыше Бундеслиги Томас забил шесть голов и отдал 16 ассистов в 20 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Эвертон Томас Мюллер
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Манкунианец76
27 Января 2022 в 09:48
Вспомните опыт ветерана у нас под фамилией Шванштайгер.Как вы понять не можете,что общий уровень чемпионата Германии сильно отличается по физике от АПЛ...
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