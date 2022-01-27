Два клуба АПЛ нацелились на звёздного форварда «Баварии»

Ветеран мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер может на закате карьеры попробовать свои силы в другом чемпионате. Нападающий, который долгое время защищает цвета немецкого гранда, имеет варианты трудоустройства на Туманном Альбионе.

По данным инсайдера Кристиана Фалька, подписать 32-летнего нападающего рассчитывают «Эвертон» и «Ньюкасл». Трансферная стоимость Томаса оценивается в 25 миллионов евро, а его трудовое соглашение с «Баварией» истекает летом 2023 года.

В составе мюнхенского коллектива нападающий выступает с 2009 года. В текущем розыгрыше Бундеслиги Томас забил шесть голов и отдал 16 ассистов в 20 поединках.