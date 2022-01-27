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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Пулишич рассказал, что его не устраивает в «Челси»

27 Января 2022 • 08:34 Комментировать

Американский хавбек Кристиан Пулишич рассказал, что его не устраивает в лондонском «Челси».

«Мне нелегко, потому что играю не на удобной для себя позиции. Однако я игрок-универсал, поэтому способен подстраиваться. И все же надеюсь, что в следующих матчах выйду на той позиции, где чувствую себя комфортно. Этот сезон складывается для меня не лучшим образом, но я намерен много работать, чтобы исправить это», - цитирует полузащитника NBC Sports.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Кристиан принял участие в 12 поединках и отметился тремя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кристиан Пулишич
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