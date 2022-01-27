Мончи - о Марсьяле: «Это была очень сложная операция»

Спортивный директор «Севильи» Рамон Родригес, более известный как Мончи, подвёл итог звёздного подписания клуба в виде Антони Марсьяля:

«Это была очень сложная операция, над которой мы работали почти два месяца. Нам пришлось согласовать многие вещи. Ограничение заработной платы сильно усложняло работу, особенно в начале переговоров. Клуб должен был приложить большие усилия и, прежде всего, иметь желание игрока прийти. И он приложил значительные экономические усилия, чтобы сбалансировать все. Он показал, что хочет играть за наш клуб», - цитирует функционера Marca.

Марсьяль из-за травм проиграл место в основном составе «Манчестер Юнайтед» и надеется набрать игровой тонус в Испании.

Напомним, что 25 января было объявлено о том, что 26-летний француз до конца сезона будет играть за «Севилью» на правах аренды. Игрок выбрал номер «22».