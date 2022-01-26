«Уотфорд» совершил четвёртый трансфер в это зимнее окно переходов. «Лоси» заключили контракт с нигерийским нападающим «Бордо» Самуэлем Калу, об этом сообщается на официальном сайте команды.

24-летний форвард подписал контракт до июня 2025 года и будет выступать в английской команде под 28-м номером. «Уотфорд» заплатит за игрока от 3 до 4 миллионов евро.

Несмотря на то, что после переезда из Бельгии в 2018 году в «Бордо» футболист часто радовал болельщиков своей игрой, Калу выпал из основного состава с приходом в команду Владимира Петковича в этом сезоне.

Напомним, что в 86 играх за французский клуб нигериец забил 10 голов и сделал 8 результативных передач.