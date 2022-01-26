«Атлетико» договорился с «Валенсией» по Вассу

«Атлетико» достиг соглашения с «Валенсией» по переходу датского футболиста «мышей» Даниэля Васса в стан «индейцев», об этом сообщает футбольный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в своем «Твиттере». В ближайшие часы датчанин подпишет контракт до июня 2023 года.

После ухода Кирана Триппьера в английский «Ньюкасл», «матрасники» начали искать ему качественную замену и нашли ее в лице Васса.

Главный тренер «индейцев» Диего Симеоне высоко ценит датского футболиста, который может играть как на позиции полузащитника, так и на позиции крайнего защитника и надеется, что он поможет команде добиться поставленных результатов.

Напомним, что в этом сезоне Даниэль сыграл в 19 матчах, в которых отметился 1 забитым голом и 1 результативной передачей.