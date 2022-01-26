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Филлипс может покинуть «Ливерпуль»

26 Января 2022 • 21:30 Комментировать

Центральный защитник «Ливерпуля» Натаниэль Филлипс может уйти из команды до конца зимнего трансферного окна, об этом сообщает Press Association. Клуб уже отказался от предложения «Ньюкасла», которые предлагали аренду с правом выкупа и от предложения «Уотфорда», которые предлагали за англичанина 8 миллионов евро. Подписанием футболиста также интересовался «Вест Хэм». 

Филлипс сыграл неотъемлемую роль в прошлом сезоне, когда из-за травм «Ливерпуль» остался без трех центральных защитников, но из-за возвращения в форму Виргила ван Дейка, Жоэля Матипа и Джо Гомеса, а также летнего прихода Ибраимы Конате потерял место в стартовом составе и получает мало игрового времени.

Клуб не будет продавать Филлипса дешево, но, учитывая наличие игроков и проявляемый интерес, вероятность того, что он покинет команду в это трансферное окно, крайне высока.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Ливерпуль Уотфорд Вест Хэм Натаниэль Филлипс
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