Филлипс может покинуть «Ливерпуль»

Центральный защитник «Ливерпуля» Натаниэль Филлипс может уйти из команды до конца зимнего трансферного окна, об этом сообщает Press Association. Клуб уже отказался от предложения «Ньюкасла», которые предлагали аренду с правом выкупа и от предложения «Уотфорда», которые предлагали за англичанина 8 миллионов евро. Подписанием футболиста также интересовался «Вест Хэм».

Филлипс сыграл неотъемлемую роль в прошлом сезоне, когда из-за травм «Ливерпуль» остался без трех центральных защитников, но из-за возвращения в форму Виргила ван Дейка, Жоэля Матипа и Джо Гомеса, а также летнего прихода Ибраимы Конате потерял место в стартовом составе и получает мало игрового времени.

Клуб не будет продавать Филлипса дешево, но, учитывая наличие игроков и проявляемый интерес, вероятность того, что он покинет команду в это трансферное окно, крайне высока.