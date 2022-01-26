АПЛ ясно дала понять, при каких условиях будет отменять матчи

Футбольная Ассоциация официально объявила о том, что теперь матчи чемпионата Англии будут отменяться только в тех случаях, если в составе одной из команд находится, как минимум, 4 заражённых коронавирусом игрока.

Отмечается, что это правило было согласовано на собрании, где участие принимали все клубы. В результате голосования все единогласно поддержали эту инициативу.

Отметим, что ранее лондонский «Челси» играл против «Вулверхэмптона», имея у себя в составе 7 футболистов, которые сдали положительный тест на коронавирус. На данный момент в АПЛ действует небольшая зимняя пауза, которая закончится 8 февраля.