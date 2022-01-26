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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

АПЛ ясно дала понять, при каких условиях будет отменять матчи

26 Января 2022 • 17:58 Комментировать

Футбольная Ассоциация официально объявила о том, что теперь матчи чемпионата Англии будут отменяться только в тех случаях, если в составе одной из команд находится, как минимум, 4 заражённых коронавирусом игрока.

Отмечается, что это правило было согласовано на собрании, где участие принимали все клубы. В результате голосования все единогласно поддержали эту инициативу.

Отметим, что ранее лондонский «Челси» играл против «Вулверхэмптона», имея у себя в составе 7 футболистов, которые сдали положительный тест на коронавирус. На данный момент в АПЛ действует небольшая зимняя пауза, которая закончится 8 февраля.

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Апл
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