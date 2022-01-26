Пять клубов АПЛ поборются за полузащитника «Тоттенхэма»

Хавбек лондонского «Тоттенхэма» Деле Алли, который не входит с планы нынешнего тренерского штаба команды, пользуется спросом на трансферном рынке, об этом информирует Independent.

Полузащитник находится в сфере интересов сразу пяти представителей Премьер-лиги. Речь идет о «Ньюкасле», «Брайтоне», «Бёрнли», «Саутгемптоне» и «Эвертоне». Каждый из перечисленных клубов готов подписать Деле до закрытия январского трансферного окна.

Алли является игроком «шпор» с 2015 года. Срок трудового договора полузащитника с клубом истекает в 2024 году.

В сезоне-2021/2022 хавбек забил один гол в десяти играх АПЛ.