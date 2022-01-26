Роналдиньо оценил уровень игры ван Дейка

Бывший игрок сборной Бразилии и каталонской «Барселоны» Роналдиньо оценил уровень игры центрального защитника Виргила ван Дейка, выступающего на Туманном Альбионе за «Ливерпуль».

«Ван Дейк – фантастический футболист. Он изысканно дирижирует обороной «Ливерпуля». Настоящий маэстро», - оставил комментарий легендарный бразилец под постом в «Инстаграме» Виргила.

30-летний голландец пополнил ряды команды из Ливерпуля в 2018 году. Буквально сразу же ван Дейк стал незаменимым звеном обороны команды Юргена Клоппа.

В этом сезоне Виргил забил два гола, отдал один ассист и получил два предупреждения в 20 матчах АПЛ.